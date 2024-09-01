Задержан подозреваемый в жестоком убийстве уроженки Ростовской области
Полиция задержала подозреваемого в убийстве уроженки Ростовской области. Об этом сообщили 1 сентября в СУ СКР по Санкт-Петербургу.
Трагедия произошла 28 августа на проспекте Обуховской Обороны в районе заброшенного Дома культуры «Невский». Горожане заметили тело женщины с ножевыми ранениями и вызвали полицию. Убитой оказалась 33-летняя Александра М. Женщина приехала в культурную столицу из города Таганрога. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Спустя несколько дней подозреваемого задержали.
Парень признал свою вину и попросил прощения у родных и близких погибшей.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечении подозреваемому в виде заключения под стражу.