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В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 23-летнего парня

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 23-летнего парня
В Ростовской области арестовали молодого человека, зарезавшего 23-летнего парня во время массовой драки. Трагедия произошла в Аксайском районе вечером 23 сентября.

Как ранее сообщалось, в хуторе Ленина произошла массовая драка, в результате которой был убит 23-летний парень. Из-за ранений в область поясницы и груди он скончался на месте.

После инцидента задержали и подозреваемого. Им оказался 18-летний знакомый убитого.

- Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. - Расследование продолжается.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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