В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 23-летнего парня
В Ростовской области арестовали молодого человека, зарезавшего 23-летнего парня во время массовой драки. Трагедия произошла в Аксайском районе вечером 23 сентября.
Как ранее сообщалось, в хуторе Ленина произошла массовая драка, в результате которой был убит 23-летний парень. Из-за ранений в область поясницы и груди он скончался на месте.
После инцидента задержали и подозреваемого. Им оказался 18-летний знакомый убитого.
- Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. - Расследование продолжается.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».