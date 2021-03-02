Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области продолжает снижаться

В Ростовской области снизился коэффициент распространения коронавируса. За сутки с 3 по 4 марта он упал до 0,9.Вместе с этим показателем уменьшается и ежедневное число инфицированных. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 271 жителя донского региона. Большинство новых заболевших - люди в возрасте от 46 до 65 лет (105 человек, или 38,7%). Среди молодежи от 18 до 45 лет специалисты выявили 84 случая заражения (31%). Пациентами с COVID-19 стали 47 пенсионеров от 66 до 79 (17,3%). Наименьшее количество инфицированных зафиксировали в возрастной категории старше 80 лет (24 человека, или 8,9%) и среди детей (11 несовершеннолетних, или 4,1%).Всего за период пандемии вирус подхватили 74 145 дончан, из которых 3 180 не смогли побороть болезнь. По информации областного правительства, за последние сутки скончались 22 пациента ковидных госпиталей.