За сутки в Ростовской области от COVID-19 вылечились 195 человек

За сутки в Ростовской области COVID-19 побороли 195 пациентов. С начала пандемии по 26 декабря от коронавируса вылечились 40 293 заболевших.На стационарном лечении находятся 2 792 инфицированных. В тяжелом состоянии, подключенными к аппаратам ИВЛ, пребывают 255 человек. Их легкие поражены более чем на 50%, и они не могут даже вдохнуть самостоятельно.Всего на Дону зафиксировано 49 707 случаев заражения коронавирусом, включая 389 заболевших за последние сутки. Жертвами инфекции стали 1 958 человек. Только за прошедшие 24 часа скончался 21 пациент.