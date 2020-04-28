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За сутки в Ростове выписали штрафы 46 владельцам торговых точек за нарушение режима

За сутки в Ростове выписали штрафы 46 владельцам торговых точек за нарушение режима
В Ростове-на-Дону за сутки выписали штрафы нескольким десяткам владельцев торговых точек. Протоколы составили в отношении 46 людей, осуществляющих торговлю. Их привлекли по статье о нарушении режима повышенной готовности.

Продавцов, которые продолжали торговлю несмотря на запрет, вычисляли в течение дня 28 апреля. Во время действия режима повышенной готовности в области запрещена работа непродовольственными товарами, которые не относятся к товарам первой необходимости. Также протоколы составляют в отношении тех торговцев, которые нарушают санитарные нормы. Штрафы выписывают по статье кодекса административных правонарушений «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Гражданским лицам придётся заплатить от 1 до 30 тысяч рублей, должностные — от 10 до 50 тысяч, предприниматели — от 30 до 50 тысяч, юридические лица — от 100 до 300 тысяч.

Теги: штраф за нарушение самоизоляции Ростов

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