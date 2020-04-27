За сутки на Дону выписали более 200 штрафов за нарушение самоизоляции
В Ростовской области за сутки составили 235 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Всего по состоянию на 29 апреля в регионе выписали уже 5 257 штрафов.
Решением суда суммы взыскали с 248 человек. Общая сумма оплаченных ими штрафов составляет более 2,5 миллиона рублей. Пока протоколы составляли на суммы до 15 тысяч рублей включительно, однако наказание за нарушение предусматривает штраф до 40 тысяч. Людей привлекают к ответственности по статьям Административного кодекса: «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». По первой статье штрафуют нарушителей режима повышенной готовности, по второй — тех, кто вышел на улицу, имея подозрение на коронавирус, или не стал оставаться дома после возвращения из другого региона или страны.