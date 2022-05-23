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За сутки от COVID-19 вылечились еще 197 жителей Ростовской области

За сутки от COVID-19 вылечились еще 197 жителей Ростовской области

За прошлые сутки от коронавирусной инфекции удалось вылечиться 197 жителям Ростовской области. Об этом 24 мая сообщили в правительстве донского региона.

Продолжают бороться с последствиями коронавируса еще 262 пациента. Они проходят лечение в стационарах госпиталей. Из них на инвазивной ИВЛ, в тяжелом состоянии, находятся три человека, на неинвазивной ИВЛ - 25 человек.

Те, кому удалось вылечиться, уже вернулись к нормальной жизни. Они прошли все необходимые тесты, результаты оказались отрицательными.

За весь период пандемии в Ростовской области выздоровели 363 600 человек.
Фото: РостовРу
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