За сутки коронавирус подхватили жители 22 городов и районов Дона

Фото: Rostov.ru.

Коронавирус за сутки обнаружили в 22 городах и районах Ростовской области. По данным на 24 мая, наибольшее количество новых инфицированных составили жители донской столицы (33 человека из 89). На втором месте оказался Батайск. Там заразились шесть человек.По пять новых пациентов с COVID-19 появились в Таганроге, Азове и Егорлыкском районе. В Новошахтинске и Волгодонске - по четыре. Положительные результаты ПЦР-тестов получили по три жителя Донецка, Гуково, а также Багаевского, Аксайского и Белокалитвинского районов.На территории Красносулинского района и города Шахты борьбу с опасным вирусом начали по два человека. Меньше всего случаев заболевания зафиксировали в Шолоховском, Мартыновском, Боковском, Неклиновском, Чертковском и Матвеево-Курганском районах. Там заразились по одному человеку. Аналогичная ситуация – в Мясниковском и Зверево.