За сутки коронавирус побороли 299 жителей Ростовской области
С начала пандемии медики вылечили от коронавируса 92 443 жителя Ростовской области. Из них 299 выздоровели за сутки с 14 по 15 июля.
Стационарное лечение получает 2 561 пациент, среди которых 259 подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. С каждым днем пациентов, нуждающихся в стационаре, становится все больше. В Ростовской области занято уже 83% коечного фонда. Как сообщал Rostov.ru, власти готовятся разворачивать дополнительные койки, когда этот показатель достигнет 90%.
За минувшие сутки инфекцию подхватили 322 жителя донского региона. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 92 443 человек. По информации областного правительства, 4 899 из них скончались от последствий опасной болезни. За последние сутки COVID-19 забрал жизни 21 человека.