Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

За сутки коронавирус побороли 299 жителей Ростовской области

За сутки коронавирус побороли 299 жителей Ростовской области
С начала пандемии медики вылечили от коронавируса 92 443 жителя Ростовской области. Из них 299 выздоровели за сутки с 14 по 15 июля.

Стационарное лечение получает 2 561 пациент, среди которых 259 подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. С каждым днем пациентов, нуждающихся в стационаре, становится все больше. В Ростовской области занято уже 83% коечного фонда. Как сообщал Rostov.ru, власти готовятся разворачивать дополнительные койки, когда этот показатель достигнет 90%.

За минувшие сутки инфекцию подхватили 322 жителя донского региона. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 92 443 человек. По информации областного правительства, 4 899 из них скончались от последствий опасной болезни. За последние сутки COVID-19 забрал жизни 21 человека.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.