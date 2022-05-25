За сутки COVID-19 заразились 165 человек из Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области увеличилось количество человек, инфицированных COVID-19. За сутки с 26 по 27 мая положительные результаты ПЦР-тестов получили 165 человек.Большинство новых пациентов с коронавирусом - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 30,2%. Немного меньше, 26,7%, зараженных - пенсионеры от 66 до 79 лет.Среди жителей региона от 46 до 65 лет медики зафиксировали 25,5% случаев заражения. Меньше всего инфицированных оказалось среди стариков и детей. По информации областного правительства, 10,3% новых заболевших - несовершеннолетние. Еще 7,3% - пожилые люди старше 80 лет.Всего с начала пандемии борьбу с коронавирусом начали 376 112 человек. Из них 10 926 не смогли побороть инфекцию.