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За сутки коронавирус обнаружили у 210 жителей Ростовской области

За сутки коронавирус обнаружили у 210 жителей Ростовской области
В Ростовской области растет количество заболевших коронавирусом. За сутки с 6 по 7 мая инфекцию подхватили 210 человек. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 89 492 человек.

По суточному и общему числу зараженных донской регион находится на первом месте в ЮФО и на четвертом - в стране. Лидирующие позиции остаются у Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. Всего в России COVID-19 выявили у 4 863 514 человек. Из них 112 622 не смогли побороть опасный вирус.

С начала пандемии в Ростовской области инфекция забрала жизни 4 118 пациентов ковидных госпиталей. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - сахарный диабет, астма, гипертония, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.

Фото: Москва24.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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