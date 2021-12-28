На Дону за сутки коронавирусом заболели жители 53 муниципалитетов

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области выявили еще 427 случаев заражения COVID-19. За сутки с 29 по 30 декабря диагноз подтвердился у жителей 53 городов и районов региона. Большинство новых заболевших - жители донской столицы (127 человек). На втором месте по количеству инфицированных - Таганрог (23 человека), а на третьем - Шахты (21 человек).Положительные результаты тестов получили 20 жителей Волгодонска, 18 человек из Аксайского района, 12 из Новочеркасска и по 10 - из Азовского, Зерноградского районов и Батайска. На территории Миллеровского района, Новошахтинска и Каменска-Шахтинского заразились по девять человек. В Каменском, Неклиновском, Белокалитвинском и Гуково - по восемь.В числе пациентов с коронавирусом оказались по семь жителей Сальского и Егорлыкского районов и шесть человек - из Красносулинского. В Мясниковском, Константиновском, Семикаракорском районах и Азове заболели по пять человек. А в Цимлянском, Шолоховском, Песчанокопском, Морозовском, Кагальницком, Тацинском - по четыре инфицированных. Столько же случаев заражения выявили в Донецке и Зверево.На территории Мартыновского, Октябрьского, Волгодонского, Целинского, Матвеево-Курганского и Багаевского районов вирус подхватили по трое человек. В Заветинском, Кашарском, Милютинском, Чертковском, Обливском, Пролетарском, Боковском, Верхнедонском и Тарасовском - по двое. Аналогичная ситуация в Орловском и Зимовниковском районах. А в Дубовском, Усть-Донецком, Веселовском, Ремонтненском и Куйбышевском - по одному.