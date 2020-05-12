За сутки 179 дончан получили штрафы за нарушение самоизоляции

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В Ростовской области за сутки составили 179 протоколов в отношении тех, кто нарушает режим самоизоляции. За весь период штрафы получили 8 393 человека. Об этом рассказали в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирсной инфекцией.Напомним, что, несмотря на ослабление некоторых ограничений, на Дону продолжает действовать режим обязательный самоизоляции. Выходить из дома по-прежнему могут только сотрудники тех организаций, которые не приостановили свою деятельность (при себе обязательно нужно иметь специальный пропуск). Также разрешается сходить в ближайший магазин, аптеку или в поликлинику, если вы находитесь на диспансерном лечении. В другом случае в отношении вас составят протокол. Штрафуют также тех, кто, имея подозрение на коронавирус, нарушил предписание оставаться дома.