За сутки 160 дончан получили штрафы за нарушение режима самоизоляции
В Ростовской области за сутки выписали 160 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Такие данные сообщили в региональном штабе по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией. За весь период на Дону штрафы выписали 6 429 людям.
Решением суда различные суммы уже заплатили 763 человека: 12 – по 30 тысяч рублей, 141 – по 15 тысяч, 107 – от 5 до 10 тысяч и 503 – от 1 до 4 тысяч. Нарушителей задерживают по большей части на постах полиции, расставленных в общественных пространствах города. Правоохранители стоят на входах в пешеходные зоны и проверяют у прохожих специальные разрешения на перемещение по городу. В период 1 по 11 мая по Ростову разрешено передвигаться только сотрудникам предприятий, деятельность которых не приостановлена на время праздников.