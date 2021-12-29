За новогодние праздники дороги Ростова превратились в решето

Фото: Администрация Ростова.

За новогодние праздники дороги Ростова стали похожи на решето. Горожане жалуются на многочисленные ямы, а власти сообщают о ямочном ремонте, который сотрудники ДИСОТИ должны закончить к 10 января.За выходные в городе выявлено: отсутствие крышки люка по ул. Вавилова, 62 «А», 58; провал над коммуникацией по ул. 22-я Линия, 43; неблагоустроенное разрытие по пр. Космонавтов, 38; провал на ранее благоустроенном разрытии по ул. Васильченко, 21/35; просадка на благоустроенном разрытии по пр. Театральному, 85; отсутствие 2 крышек люка по ул. Нефедова, 31 и ул. 2-я Краснодарская/ ул. Малиновского; разрушение в зоне люкового хозяйства по ул. Тружеников, 34 «А»; провал асфальтобетонного покрытия в месте ранее благоустроенного разрытия по пер. Доломановскому, 65 «А»; отсутствие люка по пр. Королева, 6; просадка асфальтобетонного покрытия в месте ранее благоустроенного разрытия по ул. Пестеля, 50.Раннее мэр Ростова Алексей Логвиненко объяснил, почему асфальт сходит со снегом. По его словам, всему виной - резкие перепады температуры.