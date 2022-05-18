За год доходы губернатора Ростовской области выросли на 200 тысяч рублей

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Губернатор Ростовской области отчитался о доходах за 2021 год. Декларация главы донского региона появилась на сайте регионального правительства.В прошлом году Василий Голубев заработал 7 миллионов 754 тысячи рублей. Это на 225 тысяч больше, чем за прошлый отчетный период. В собственности губернатора остаются два дома общей площадью 478 квадратных метров и земельный участок на 1 670 квадратных метров. В пользовании Василия Голубева находятся два земельных участка. Их общая площадь составляет 2 570 квадратов. Также в его пользовании остается летняя кухня (27,8 квадрата) и дом (476,8 квадрата). Личного автомобиля у главы региона нет.Супруга Василия Голубева зарабатывает больше мужа почти в 8 раз. За год ее доход составил более 54 миллионов рублей. В собственности жены губернатора – несколько земельных участков, три жилых дома и два нежилых помещения. В пользовании первой леди Дона есть летняя кухня на 27,8 квадратных метра, жилой дом – 476,8 квадратных метра и три участка – 1 600, 381 и 970 квадратных метров, а также квартира площадью 134,5 квадратных метра. Ранее она ездила на «Ауди Q7», а последние два года ездит на «Ауди Q5».