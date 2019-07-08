Выставка «Иннопром» дала Ростовской области миллиардные инвестиции и новые рабочие места



Выставка «Иннопром-2019» стала знаковой для Ростовской области. Василий Голубев подписал ряд контрактов на сумму более миллиарда рублей. Так, на Дону скоро появятся три диализных центра, три ветропарка, кооперация предприятий «ОСК» и судостроительной отрасли области, а также новый завод.



Стоит сказать, что донской регион одним из первых в России задумался о производстве возобновляемой и экологически чистой энергии. Через несколько лет Дон будет производить четвёртую часть объёма ветроэнергетики всей страны.



С 2018 года ООО «Башни ВРС» занимается реализацией проекта по производству и выпуску стальных башен для ветроэнергетических установок. Предприятие выпускает сто башен в год.



Также в Волгодонском районе к концу 2019 года появится завод по производству гондол для ветроустановок. «РОСАТОМ» работает над его строительством вместе с итальянской компанией «Энел».



В течение 2019-2020 годов на территории Красносулинского и Каменского районов начнут работу три ветропарка, общая мощность которых составит 300 МВт. На этом проект не остановится — в планах есть возведение Южной, Северной и Гуковской ВЭС. Инвестор собирается направить на их строительство около 70 миллиардов рублей.



- К концу года в Ростовской области планируется локализовать два производства по голландской технологии Лагервей (башни, генераторы, гондолы), - рассказал глава региона Василий Голубев. - Эти планы мы будем реализовать вместе с компанией «Росатом». Уже подписаны три специнвестконтракта с Минпромторгом России. Объём инвестиций составит 2,9 миллиарда рублей.



Активная работа ведётся и в сфере здравоохранения. В Аксае, Азове и Сальске откроют новые диализные центры для людей с почечной недостаточностью. В данном направлении инвестиции составят 450 миллионов рублей. Центры появятся благодаря совместной работе донского правительства и представителей немецкой компании «Фрезениус Нефрокеа». Такое сотрудничество подарит региону порядка сотни рабочих мест и даст шанс вылечиться полумиллиону пациентов.

Подобные центры уже работают в Таганроге, Ростове, Миллерово, Волгодонске и Шахтах. На данный момент здесь лечатся около 500 людей из Ростовской области и даже соседних регионов.



Не менее важными стали переговоры с президентом «Объединённой судостроительной корпорации» Алексеем Рахмановым. Василий Голубев обсудил с ним проект создания кооперации предприятий «ОСК» и судостроительной отрасли донского региона.



Производства крупнотоннажных судов раньше не было в Ростовской области. Местные судостроители заинтересованы в полном оснащении или дооснащении корпусов судов, построенных предприятиями корпорации. Интерес проявляют компания «Моряк», таганрогский завод «Прибой» и «ПМ-Юг».



Активное развитие коснулось и сферы промышленности. В ближайшее время в донском регионе построят завод по производству полуприцепов-цистерн для перевозки сухих сыпучих грузов и нефтепродуктов. Соответствующий договор глава региона заключил с исполнительным директором компании «Бонум» Евгением Богдановым. Сумма инвестиций составляет 700 миллионов рублей. При этом у 300 человек появится шанс получить новое рабочее место.

