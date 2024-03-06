Выпускникам РостГМУ рассказали о вакантных местах в медучреждениях Ростовской области

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовском государственном университете 5 марта состоялась ежегодная «Ярмарка вакансий». Старшекурсники и выпускники побеседовали о будущем с заместителем губернатора Ростовской области Андреем Пучковым, министром здравоохранения Ростовской области Юрием Кобзевым, ректором университета Сергеем Шлыком и руководителями служб здоровья.Всего в мероприятии приняли участие более 700 студентов шестого курса, ординаторов – выпускников РостГМУ, а также около 50 государственных медорганизаций.- Уверен, что ярмарка станет хорошей площадкой для общения выпускников с будущими работодателями и возможностью получить консультации и ответы на волнующие вопросы по дальнейшему профессиональному самоопределению и трудоустройству, - подчеркнул, обращаясь к собравшимся, Андрей Пучков.На мероприятии участников волновал ряд вопросов. В том числе интерес вызвала зарплата и условия труда, социальные гарантии, а также перспективы карьерного роста. Руководители службы здоровья региона рассказали о мерах господдержки медработников, к которым относятся: выплаты врачам, прибывшим в медорганизации, расположенные в угледобывающих территориях, единовременные выплаты медработникам, осуществление поддержки молодых специалистов и работников здравоохранения дефицитных специальностей в улучшении жилищных условий, а также различные виды компенсационных расходов.С января 2023 года в донском регионе реализуют пилотный проект «Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1% годовых».Получить господдержку могут врачи, получившие c 2021 года диплом о высшем образовании с отличием, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и осуществляющие трудовую деятельность на территории Ростовской области в государственных медицинских организациях региона. Таким образом, в течение десяти лет врач получит бюджетную субсидию для оплаты части процентной ставки по кредиту в целях снижения ставки до 1% годовых. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей. Чтобы получить субсидирование, нужно отработать в государственной или муниципальной организации Ростовской области 10 лет.Добавим, что благодаря мерам, в прошлом году численность врачей увеличилась на 312 человек, среднего медперсонала – на 424.