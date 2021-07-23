Выпавший из окна азовской многоэтажки мужчина скончался в машине «скорой»

В Азове выпавший из окна мужчина скончался по дороге в больницу. Трагедия произошла 27 июля на улице Московской, 292.Как сообщили DonDay-Азов жители многоэтажки, погибший был специалистом в строительстве. В этой девятиэтажке он занимался отделкой откосов. Не удержавшись на высоте во время работы, мужчина рухнул вниз на козырек подъезда.Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики сняли пострадавшего козырька и погрузили в карету. Однако довезти до медучреждения живым строителя не успели.