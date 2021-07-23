Выпавший из окна азовской многоэтажки мужчина скончался в машине «скорой»
В Азове выпавший из окна мужчина скончался по дороге в больницу. Трагедия произошла 27 июля на улице Московской, 292.
Как сообщили DonDay-Азов жители многоэтажки, погибший был специалистом в строительстве. В этой девятиэтажке он занимался отделкой откосов. Не удержавшись на высоте во время работы, мужчина рухнул вниз на козырек подъезда.
Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики сняли пострадавшего козырька и погрузили в карету. Однако довезти до медучреждения живым строителя не успели.