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ФК «Ростов» продлил сотрудничество с Сергеем Песьяковым. Об этом сообщил спортивный директор клуба Алексей Рыскин журналистам «Матч ТВ».По словам Рыскина, все детали нового соглашения с вратарем уже обсуждены, однако из-за постоянных командировок пока еще не был подписан физический контракт. Однако в самое ближайшее время это будет исправлено. Длительность нового контракта пока не разглашается.Сергей Песьяков начинал свою профессиональную карьеру в «Шиннике», а в 2009 году перешел в «Спартак». Вратарь стал основным вратарем московского клуба, проводил арендные выступления за «Томь», «Ростов» и «Анжи».В 2017 году он перешел в «Ростов» и на данный момент входит в число лучших вратарей, сыгравших наибольшее количество матчей за клуб. Действующее соглашение 35-летнего голкипера с «Ростовом» истекает 30 июня 2024 года.