Возобновлено движение автобусов из Ростова в ЛНР

Из донской столицы на автобусе снова можно будет попасть в Луганскую Народную Республики. Об этом сообщили на официальной странице Главного автовокзала Ростова.Так, возобновлены рейсы в Луганск и Красный Луч. Как сообщили в самом автовокзале, новые направления в расписании появились на ближайшие дни. Точный график рейсов будет сформирован позже. Дату и время отправления автобусов стоит уточнить в справочном пункте.Напомним, ранее также было восстановлено движение в ДНР. Из Ростова можно попасть в Донецк, Ясиноватую и Снежное.