Воробья-альбиноса нашла школьница из Ростова-на-Дону

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Уникального воробья-альбиноса нашла школьница из Ростова. Об этом сообщили в соцсетях ЮНЦ РАН 14 ноября.Как утверждают ученые, встретить птицу с таким оперением — большая удача. Чтобы обнаружить подобное, исследователям требуется много лет исследований.В августе 2024 года ученица из Ростова-на-Дону стала свидетелем редкого события. Во время отдыха на Павло-Очаковской косе она увидела необычного воробья. Девочка сделала его фотографию и отправила специалистам.- Птица принадлежит к семейству ткачиковых отряда воробьинообразные, - заключил кандидат биологических наук Рамиз Савицкий.К несчастью, мутация в генетическом коде этих птиц значительно уменьшает их жизненный цикл. В отличие от своих сородичей, альбиносы стараются оставаться незаметными. Их белый окрас может привлечь внимание хищников, а слабое зрение не позволяет им вовремя увидеть опасность.Подобное оперение — большая редкость и считается исключительным явлением. В Краснодарском крае и окрестностях озера Маныч-Гудило, расположенного на границе с Республикой Калмыкия, можно также увидеть воробьев-альбиносов.