Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Воробья-альбиноса нашла школьница из Ростова-на-Дону

Воробья-альбиноса нашла школьница из Ростова-на-Дону
Уникального воробья-альбиноса нашла школьница из Ростова. Об этом сообщили в соцсетях ЮНЦ РАН 14 ноября.

Как утверждают ученые, встретить птицу с таким оперением — большая удача. Чтобы обнаружить подобное, исследователям требуется много лет исследований.

В августе 2024 года ученица из Ростова-на-Дону стала свидетелем редкого события. Во время отдыха на Павло-Очаковской косе она увидела необычного воробья. Девочка сделала его фотографию и отправила специалистам. 

- Птица принадлежит к семейству ткачиковых отряда воробьинообразные, - заключил кандидат биологических наук Рамиз Савицкий.

К несчастью, мутация в генетическом коде этих птиц значительно уменьшает их жизненный цикл. В отличие от своих сородичей, альбиносы стараются оставаться незаметными. Их белый окрас может привлечь внимание хищников, а слабое зрение не позволяет им вовремя увидеть опасность.

Подобное оперение — большая редкость и считается исключительным явлением. В Краснодарском крае и окрестностях озера Маныч-Гудило, расположенного на границе с Республикой Калмыкия, можно также увидеть воробьев-альбиносов. 
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.