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Пропавшую в Дагестане ростовчанку ищут с помощью вертолетов

Пропавшую в Дагестане ростовчанку ищут с помощью вертолетов
В поисках 22-летней студентки из Ростова задействовали авиацию. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло 14 февраля.

Анна Цорматова пропала 10 февраля в Республике Дагестан. Она прибыла в город Каспийск на чемпионат по тайскому боксу. Однако после неудачного выступления на турнире девушка прекратила выходить на связь с близкими. Согласно словам очевидцев, последний раз ее видели, когда она покидала Дворец спорта и молодежи имени Али Алиева (проспект Акулиничева, 19) и направлялась к побережью Каспийского моря.

В поисках Анны задействованы сотрудники различных ведомств, водолазы, а также добровольцы Республики Дагестан. Кроме того, девушку начали искать с воздуха, задействовав авиацию. Всего к поискам были привлечены 150 человек.

- Ищут на земле, под водой и с воздуха. В помощь спасателям и водолазам задействована авиация. Пока, к сожалению, без результата. Но не теряем надежды, - сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания.

Согласно ориентировке, в день исчезновения Анна Цомартова была одета в черный спортивный костюм с капюшоном и обута в белые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении девушки, то сообщите по номеру: 112.
Фото: ТГ База
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