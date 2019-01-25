Водителей предупреждают о сложной ситуации на дорогах Ростовской области из-за непогоды





На дорогах Ростовской области ожидается ухудшение ситуации. Дорожные условия осложнятся из-за резкого изменения погоды.



В ближайшие сутки, ночью и утром 28 января, на Дону прогнозируют дождь и мокрый снег с последующим снижением температуры. Как результат – на дорогах ожидается гололедица. Утром возможен туман.



Водителей просят быть осторожными и внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасное расстояние до следующего впереди автомобиля.



Как ранее писал Rostov.ru, в последнюю неделю января в Ростове прогнозируют тёплую и пасмурную погоду.