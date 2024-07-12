Во всероссийской художественной выставке цифровых достижений искусственного интеллекта поучаствовал инженер Ростовской АЭС

Фото: Ростовский АЭС

Внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики и социальную сферу — одна из главных задач государства. Это также важный шаг на пути к тому, чтобы стать мировым технологическим лидером. Госкорпорация «Росатом» планирует достичь этой в горизонте до 2030 года.На выставке «ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс», которая проходит в Москве, представлены работы 11 российских художников. Эти произведения были созданы с использованием инструментов искусственного интеллекта. Среди них есть работы ведущего инженера-программиста Ростовской АЭС Алексея Лянгузова.Проекты участников дают возможность увидеть, как искусственный интеллект применяется в искусстве, творчестве и бизнесе. На выставке представлены концепции, тексты, самостоятельные устройства и технологии, произведения искусства и дизайна, инсталляции, компьютерные программы, смешанные медиа, а также социальные проекты и бизнес-стартапы.Алексей Лянгузов представил серию работ из Сайнс-арт* проекта «Чувства машин». Этот проект представляет собой серию работ, написанных роботом, способным распознавать и воплощать человеческие эмоции в изображениях. Один из хобби Алексея Лянгузова является созданием роботов-художников , управляемых алгоритмами на основе искусственного интеллекта.Алексей создал свои работы на основе эксперимента, целью которого было понять, как искусственный интеллект может интерпретировать человеческие чувства. В ходе исследования участникам предлагалось выбрать одно из переживаний из списка анкеты и, закрыв глаза, погрузиться в воспоминание о ситуации. При этом на бумаге хаотичными движениями ручкой они изображал любые фигуры, отражающие их эмоциональное состояние, и называли любой ассоциируемый цвет. Полученные данные использовались для обучения генеративно-состязательной сети (GAN-модели). Нейросеть училась изображать чувственный опыт человека для каждого переживания. Робот-художник, оснащённый этой моделью, затем воспроизводил результаты синтеза чувств и машинного интеллекта на холсте.- Казалось бы, как «живопись и чувства» могут помочь развитию промышленной отрасли? Но я вижу это исследование как часть глобального направления генеративного дизайна. Мы сами не заметили, как инструменты искусственного интеллекта встроились в направления, ранее считавшиеся монополией человека - в творческие и исследовательские процессы. Нейросетевые алгоритмы помогают инженерам оптимизировать процесс разработки, самостоятельно строят 3D модели узлов оборудования, обеспечивая повышенную прочность при минимальном весе, и справляются с этой задачей эффективнее человека. Благодаря таким исследованиям мир, который мы привыкли видеть вокруг, может разительно измениться уже в самом ближайшем будущем. Развитие систем автоматического творческого моделирования и аддитивных технологий позволит массово создавать уникальные предметы, ускоренными темпами развивать науку и технику, делать прорывные достижения в том числе и в атомной промышленности, - рассказал Алексей Лянгузов.Выставка «ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс» проводится в галерее «Краснохолмская». Она будет длиться до 4 августа.В России существует федеральный проект, посвящённый развитию и популяризации искусственного интеллекта. Он является ключевым компонентом национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».Главная цель этого проекта — активное использование продуктов и услуг, созданных с применением технологий искусственного интеллекта. Это позволит расширить возможности и улучшить результаты в приоритетных отраслях национальной экономики и социальной сферы.Ростовская АЭС — это филиал компании «Концерн Росэнергоатом», которая входит в «Электроэнергетический» дивизион Госкорпорации «Росатом».АЭС находится на берегу Цимлянского водохранилища, в 13,5 км от города Волгодонска. На станции работают четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Каждый день они вырабатывают около25 миллионов киловатт-часов электроэнергии.АЭС — это не только высокотехнологичное предприятие, но и социально ответственная организация. Она вносит значительный вклад в развитие региона через налоги, благотворительность и социальные инвестиции.Станция помогает медицинским, образовательным, культурным и спортивным учреждениям. Кроме того, она поддерживает проекты, направленные на охрану окружающей среды, развитие инфраструктуры, а также профессиональное и творческое развитие молодежи.Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят энергосистемы девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краёв, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, расположенных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.* Сайнс-арт (от англ. Science art (научное искусство) — это работы, которые интегрируют научные концепции, методы или темы в сферу искусства.