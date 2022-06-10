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Во время спецоперации погиб спецназовец из Ростовской области

Во время спецоперации погиб спецназовец из Ростовской области
В ходе спецоперации погиб 39-летний спецназовец из Ростовской области. О смерти Сергея Коргоня рассказали в его родном поселке Победа Волгодонского района.

Сергей посвятил воинской службе больше половины жизни. В 2001 году он стал новобранцем. Сначала служил во Владикавказе, был водителем. После дембеля в 2002 году он подписал контракт и отправился служить в войсковую разведку, затем - в 584-ю отдельную роту спецназначения. Несколько лет назад спецназовец перебрался поближе к дому, в поселок Степной Ростовской области.

Солдат участвовал в боевых действиях в Чечне, в освобождении школы в Беслане, в спецоперации в Грузии. За 20 лет службы Сергея наградили медалями «За воинскую доблесть», «Ветеран боевых действий», «Участник контртеррористической операции на Кавказе», «За отличие в военной службе». Весной 2022 года добавилась еще одна награда - посмертный орден Мужества.

Спецназовец погиб в ЛНР в начале спецоперации, в марте. Он получил смертельное ранение, выполняя задание. Судя по информации из открытых источников, у военного остались супруга и дочь.
Фото: DonDay.ru.
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