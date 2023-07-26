В Ростове произошел взрыв во дворе жилого дома, есть пострадавший

Фото: соцсети.

В Ростове на Вертолетном поле произошел взрыв во дворе жилого пятиэтажного дома. ЧП случилось днем 26 июля на улице 2-й Володарского, 176.Взрыв прогремел около 13 часов. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в соцсетях. По их словам, в результате случившегося прохожему оторвало пальцы на руке. Прибывшие медики доставили мужчину с травмами в больницу.На месте работают также полицейские и спасатели. Они эвакуировали жильцов пятиэтажного дома и оцепили здание.В ГУ МВД и ГУ МЧС по Ростовской области пока не прокомментировали ЧП.