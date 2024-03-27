Власти Ростовской области не смогли купить вакцину от менингококковой инфекции
Попытка купить вакцину от менингококковой инфекции в Ростовской области оказалась провальной. По данным на сайте государственных закупок, желающих осуществить поставку препарата не нашлось.
Тендер появился в середине марта. Минздрав региона искал подрядчика, который привезет 9,6 тысячи вакцин с остаточным сроком годности как минимум семь месяцев. На закупку хотели выделить из областной казны 33,3 миллиона рублей. Когда подошло время определять победителя аукциона, ни одной заявки на участие в нем все еще не было.
Вакцина от менингококковой инфекции входит в перечень важнейших жизненно необходимых лекарственных препаратов. Если подхватить бактерию, заболевание может закончиться летальным исходом. Неделю назад от менингоэнцефалита скончалась 13-летняя ученица школы № 104. Болезнь диагностировали 15 марта. Когда состояние ребенка ухудшилось, ее положили в больницу. Врачи двое суток боролись за жизнь подростка, но спасти не смогли. Школьница скончалась в стенах больницы.
Помимо менингоэнцефалита, инфекция вызывает такие заболевания, как гнойный менингит и менингококцемию с поражением различных органов и систем организма.