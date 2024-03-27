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В Ростове 13-летняя девочка скончалась от менингококковой инфекции

В Ростове 13-летняя девочка скончалась от менингококковой инфекции
В Ростове-на-Дону ученица школы № 104 умерла от менингококковой инфекции (менингоэнцефалит). Информацию об этом сообщили в региональном правительстве.

Смертельное заболевание у 13-летней девочки обнаружили еще 15 марта. Ее самочувствие резко ухудшилось, и подростка доставили в больницу. Уже спустя два дня школьница скончалась.

В учебном учреждении провели санитарно-противоэпидемическую профилактику. Одноклассников девочки отправили на карантин и перевели на дистанционное обучение. Через неделю учеба продолжилась в привычном режиме.

Менингоэнцефалит — это острая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Из последствий: воспаление мозга, поражение различных внутренних органов. Также симптомами заболевания являются головная боль, тошнота, озноб, рвота, высокая температура тела.
Фото: Rostov.ru
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