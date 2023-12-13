Власти Ростовской области дали ответ о возобновлении полетов из Платова

Фото: Rostov.ru

Власти донского региона прокомментировали возобновление полетов из аэропорта Платов. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.Ранее власти Краснодарского края сообщили, что полеты из аэропорта города Краснодара будут возобновлены. Новые рейсы начнут пускать уже с 15 декабря. Вслед за этой новостью комментарий дали и в правительстве донского региона.- В ближайшее время полеты в Ростове возобновлять не планируют, - ответили местным СМИ.Напомним, помимо донской столицы закрытыми остаются аэропорты еще в 10 городах юга страны. В том числе — Анапа, Геленджик, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь, и Элиста.