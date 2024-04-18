Власти Ростова на треть сократили расходы на украшение ко Дню Победы
Власти Ростова пересмотрели траты на украшение города ко Дню Победы. По данным на сайте госзакупок, на декорации готовы выделить не больше 10 миллионов рублей.
Изначально управление наружной рекламой города оценивало работы подрядчика в 13,8 миллиона рублей. Такая цена была указана в контракте от 3 апреля. Определить победителя электронного аукциона планировали 12 апреля, однако столичная компания подала жалобу на тендер. ООО «Экодом» отметило, что для участия в конкурсе должны быть дополнительные требования к потенциальным подрядчикам. В том числе опыт строительства сооружений и строений, благоустройства территорий, строительства и капремонта объектов капитального строительства.
Контрактом заинтересовалась федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она заморозила тендер и начала проверку. Тем временем на сайте госзакупок появился новый контракт, аналогичный предыдущему. Стоимость при этом почему-то снизилась почти на 30% — до 10 миллионов рублей. Деньги выделят из бюджета Ростова.
В обязанности подрядчика входит установка сотен панно и флагов, нескольких конструкций в виде звезд, светящихся объектов с тематическими надписями («9 мая», «79 лет Победы» и прочие). Кроме того, на Ворошиловском и мосту на проспекте Стачки появятся световые консоли. Из сотен фотографий, собранных в виде мозаики, сделают фотостену с подсветкой.
Декорации разместят в парке имени Максима Горького, Покровском сквере, на площадях Энергетиков, Театральной, Гагарина, проспектах Стачки, Шолохова, Ворошиловском, улице Большой Садовой, Новочеркасском въезде
Установить декорации нужно до 7 мая, а убрать — в период с 25 мая по 1 июня.