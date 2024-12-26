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В ДТП с двумя автобусами пострадала 26-летняя девушка в Ростове

В ДТП с двумя автобусами пострадала 26-летняя девушка в Ростове
В Ростове в ДТП между двумя автобусами пострадала 26-летняя девушка. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. 

Авария случилась 25 декабря около 17:30 в районе дома№65/9 на улице 20-я Линия.

Автобусы, которые курсируют по маршрутам №18 и №67, выполняли поворот на проспект Шолохова. Водитель одного из автобусов не смог справиться с управлением и допустил столкновение с другим транспортным средством.

В результате ДТП 26-летняя пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.
фото: УГИБДД по Ростовской области
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