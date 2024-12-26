В Ростовской области задержали серийного поджигателя автомобилей

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

В Волгодонске Ростовской области задержали подозреваемого в десяти поджогах авто. Поджоги совершались на протяжении последних трех месяцев.По данным ГУ МВД России по Ростовской области, местный житель намерено поджигал припаркованные около многоквартирных домов автомобили. К сожалению, все десять пострадавших машин после поджога не подлежат восстановлению. Таким образом, общая сумма ущерба ровна более 4 миллионов рублей.Поджигателя удалось поймать во время последнего преступления. Парень случайно попался на камеры видеонаблюдения. Предполагаемым поджигателем оказался 18-летний Данила К. На парня завели уголовное дело по всем десяти инцидентам по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.По данным ГУ МВД России по Ростовской области, поджигатель заключен под стражу до выяснения всех обстоятельств дела.