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В Ростовской области задержали серийного поджигателя автомобилей

В Ростовской области задержали серийного поджигателя автомобилей
В Волгодонске Ростовской области задержали подозреваемого в десяти поджогах авто. Поджоги совершались на протяжении последних трех месяцев.

По данным ГУ МВД России по Ростовской области, местный житель намерено поджигал припаркованные около многоквартирных домов автомобили. К сожалению, все десять пострадавших машин после поджога не подлежат восстановлению. Таким образом, общая сумма ущерба ровна более 4 миллионов рублей.

Поджигателя удалось поймать во время последнего преступления. Парень случайно попался на камеры видеонаблюдения. Предполагаемым поджигателем оказался 18-летний Данила К. На парня завели уголовное дело по всем десяти инцидентам по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

По данным ГУ МВД России по Ростовской области, поджигатель заключен под стражу до выяснения всех обстоятельств дела.
Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
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