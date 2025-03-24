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Власти Аксайского района просят не приближаться к обломкам беспилотников

Власти Аксайского района просят не приближаться к обломкам беспилотников
Администрация Аксайского района Ростовской области обратилась к жителям с просьбой не приближаться к обломкам беспилотников.

В ночь на 23 марта была активирована система противовоздушной обороны. По информации местной администрации, на территории Щепкинского сельского поселения могут находиться корпусные фрагменты сбитого беспилотника.

Приближаться к обломкам строго запрещено, так как они могут быть оснащены взрывчаткой или таймер-детонаторами.

- Категорически запрещается брать в руки поражающие элементы от сдетонировавших беспилотников — на них могут быть нанесены отравляющие вещества, — предупредили власти.

Если вы обнаружили обломки беспилотника, немедленно позвоните по номеру: 112!
Фото: Ростов ру
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