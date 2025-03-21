Ветераны Ростовской АЭС показали свои таланты в программе Первого канала «Играй, гармонь!»

Фото: АЭС

Хор ветеранов Ростовской АЭС «Энергия+» под руководством Татьяны Воловиковой принял участие в съемках популярной музыкальной телепередачи «Играй, гармонь!», которые проходили в донской столице.Волгодонские атомщики успешно прошли прослушивание, которое проводила руководитель программы Анастасия Заволокина. Затем на Театральной площади Ростова-на-Дону они выступили вместе с известными коллективами региона, такими как Государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков, фольклорные ансамбли «Православный Дон» и «Верхний Дон». Совместно они исполнили известные казачьи песни для телепередачи «Играй, гармонь!».Ветеранам-атомщикам близка идея организаторов проекта «Играй, гармонь!» — продемонстрировать многообразие культур и традиций различных уголков России. Они считают важным сохранить и передать будущим поколениям богатое наследие народов нашей огромной страны.«Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти является одним из важных стратегических национальных приоритетов. Участие в проекте «Играй, гармонь!» стало ярким событием в творческой деятельности нашего хора и ветеранской организации. Мы получили очень ценный опыт, важную для исполнителей оценку от профессионалов и дополнительный импульс для новых творческих проектов», - подчеркнул председатель совета ветеранов Ростовской АЭС Александр Мурашев.Отметим, что телепередача «Играй, гармонь!» выходит на Первом канале с 1986 года и посвящена русскому народному музыкальному творчеству. Автором и первым ведущим программы был Геннадий Заволокин, а сегодня его дело продолжают дети — Анастасия и Захар Заволокины.Передача выходит в эфир по воскресеньям в 6:55 утра, открывая зрителям мир самобытной и профессионально исполненной народной музыки.Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища, в 13,5 километра от Волгодонска.На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000. Каждый энергоблок в сутки вырабатывает около 25 млн кВтч.