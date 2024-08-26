Василий Голубев вручил госнаграды горнякам Дона на торжественном собрании

Фото: Правительство Ростовской области

В рабочем поселке Каменоломни Ростовской области чествовали лучших шахтеров и трудовые династии Дона. Торжественное мероприятие прошло 23 августа. Перед началом церемонии глава региона посетил город Шахты и вместе с общественностью возложил цветы к Мемориалу шахтерской славы.В этот день государственными и областными наградами удостоили 21 представителя угольной отрасли. Заслуженных профессионалов поздравил глава региона Василий Голубев. Губернатор подчеркнул, что шахтеры — это люди особой закалки. В самые непростые времена для Отчизны они оставляли тяжелейший труд, меняли горняцкое снаряжение на оружие и отправлялись защищать Родину. Даже сейчас многие представители угольной отрасли рискуют жизнью и защищают интересы России, участвуя в специальной военной операции.На Дону есть целая плеяда горняцких династий. Общий стаж этих семей достигает почти 500 лет. Среди них числятся Ивановы, Криштопа, Любченко, Пузиковы и Рясновы.В числе тех, кому были вручены заслуженные награды, – проходчик 5-го разряда шахты «Шерловская-Наклонная» Сергей Фомичев. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Машинист «Шахтоуправления «Садкинское» Сергей Кулеш удостоен почетного звания «Заслуженный шахтёр РФ». Среди награжденных – и молодые специалисты, такие как машинист подъемной машины компании «Донской антрацит» Галина Казьмина, которая поощрена благодарственным письмом губернатора.Отрасль угледобычи не останавливается в развитии даже в условиях санкционных ограничений. Правительство Ростовской области планирует продолжать развитие угольной промышленности. За последние пять лет предприятия получили налоговые льготы и преференции от областного бюджета на сумму более 700 миллионов рублей. Программа развития опорных населенных пунктов поможет улучшить качество жизни на территориях, где проживают шахтеры.- Отношение шахтеров к труду, стойкость и в общем отношение к жизни — пример для молодых. Я всегда это привожу в пример, где бы это ни было, с кем бы я ни общался. Угольная отрасль – это столетняя история, и люди здесь крепкие служили и служат своему государству. Всех шахтеров Дона благодарю за труд, всех ветеранов – за то, что они сделали. Всем вам и вашим семьям – успеха, хорошей добычи и высокой зарплаты, — сказал Василий Голубев.