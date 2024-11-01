В Батайске спустя сутки нашли пропавших брата и сестру

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В Ростовской области нашли пропавших 11-летнего Андрея и его 13-летнюю сестру Александру. Школьники не появлялись дома больше суток.Несовершеннолетние проживают в Батайске. Днем 31 октября школьники поругались с родителями и без их ведома отправились на улицу. Когда дозвониться до детей не получилось, взрослые забили тревогу. Вскоре в городе развернулась настоящая поисковая операция, в которой участвовали правоохранители, волонтеры и просто неравнодушные люди.Только вечером 1 ноября школьников удалось найти, когда они прогуливались по городу.- Каких-либо противоправных действий в отношении них не совершалось, — сообщили в СУ СКР по Ростовской области.