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В Батайске спустя сутки нашли пропавших брата и сестру

В Батайске спустя сутки нашли пропавших брата и сестру
В Ростовской области нашли пропавших 11-летнего Андрея и его 13-летнюю сестру Александру. Школьники не появлялись дома больше суток.

Несовершеннолетние проживают в Батайске. Днем 31 октября школьники поругались с родителями и без их ведома отправились на улицу. Когда дозвониться до детей не получилось, взрослые забили тревогу. Вскоре в городе развернулась настоящая поисковая операция, в которой участвовали правоохранители, волонтеры и просто неравнодушные люди.

Только вечером 1 ноября школьников удалось найти, когда они прогуливались по городу.

- Каких-либо противоправных действий в отношении них не совершалось, — сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: соцсети
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