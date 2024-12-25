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Валерий Карпин «отчитал» футболиста Тюкавина во время готовки «Оливье»

Валерий Карпин «отчитал» футболиста Тюкавина во время готовки «Оливье»
Главный тренер ФК «Ростов» в шуточной форме отчитал футболиста Константина Тюкавина за неправильное приготовление салата «Оливье». Видеоролик опубликовала пресс-служба сборной России 25 декабря.

Валерий Карпин делился своими навыками приготовления блюда с нападающим ФК «Динамо». Он следил за последовательностью нарезки продуктов. По мнению главного тренера, Тюкавин нарезал ингредиенты в неправильном порядке.

- Ну ты лох, конечно! Сначала надо было мясо резать, а потом… Запачкал доску всю!,- комментирует Карпин. - Ну вы же не подсказали как тренер,- отвечает Тюкавин. - Ну такие-то вещи тоже надо подсказывать что ли? Я же тебе не говорю, как мяч обрабатывать. Как в футбол играешь, так же и яйца режешь — не особо,- добавил главный тренер ФК «Ростов».

Фанатов позабавила готовка спортсменов. Кто-то даже иронично назвал «абьюзивными» отношения тренера и футболиста.
Фото: СоцСети
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