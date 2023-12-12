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В СВО погиб боец из Каменска-Шахтинского Алексей Козубенко

В СВО погиб боец из Каменска-Шахтинского Алексей Козубенко
В зоне специальной военной операции погиб 29-летний житель Каменска-Шахтинского. Алексей Козубенко получил смертельное ранение, когда выполнял боевое задание.

У мужчины остались жена и двое детей. Где и как погиб Алексей, не сообщается. Возможно, боец будет представлен к награде посмертно.

Работники учреждений культуры города Каменска-Шахтинского выражают глубокие соболезнования директору ДК им. Гагарина Светлане Олеговне Козубенко из-за гибели ее сына Алексея при исполнении воинского долга.
Фото: соцсети
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