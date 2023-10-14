В Волгодонске семье погибшего в СВО бойца передали орден Мужества

Фото: DonDay-Волгодонск

В Волгодонске Ростовской области родителям погибшего в СВО бойца передали орден Мужества. Награду семье 29-летнего Дмитрия Гурова вручили 13 октября.Молодой человек родился и вырос в Волгодонске. В середине октября 2022 года он попал под волну мобилизации. Дмитрий оказался на должности водителя боевой машины. Его отправили под Марьинку.14 мая боец попал под минометный обстрел, получив осколочные ранения. Гуров умер до оказания ему медицинской помощи.Молодого человека похоронили 19 мая в родном городе. У Дмитрия остался двухлетний сын и девушка, с которой он планировал обручиться.