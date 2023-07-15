На Дону семье погибшего в СВО разведчика-гранатометчика вручили орден Мужества

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На Дону семье погибшего в специальной военной операции бойца вручили орден Мужества. 43-летний Вячеслав Омельянович был разведчиком-пулеметчиком и более 10 лет служил по контракту в ВС РФ.Он родился в Пролетарске. С 2012 года мужчина служил в ВС РФ по контракту. Погибший занимал должность кадрового военного в дагестанском Буйнакске. Когда началась СВО, его отправили в Донбасс. Боец погиб 29 марта.Вячеслава Омельяновича похоронили с почестями в городе Сальске на аллее Славы. Родным в администрации Сальского района передали его награду в начале июля.