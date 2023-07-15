Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону семье погибшего в СВО разведчика-гранатометчика вручили орден Мужества

На Дону семье погибшего в СВО разведчика-гранатометчика вручили орден Мужества
На Дону семье погибшего в специальной военной операции бойца вручили орден Мужества. 43-летний Вячеслав Омельянович был разведчиком-пулеметчиком и более 10 лет служил по контракту в ВС РФ.

Он родился в Пролетарске. С 2012 года мужчина служил в ВС РФ по контракту. Погибший занимал должность кадрового военного в дагестанском Буйнакске. Когда началась СВО, его отправили в Донбасс. Боец погиб 29 марта.

Вячеслава Омельяновича похоронили с почестями в городе Сальске на аллее Славы. Родным в администрации Сальского района передали его награду в начале июля.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.