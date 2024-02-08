В Таганроге осудили экс-сотрудницу городской администрации

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В городе Таганроге вынесли приговор в отношении бывшей сотрудницы администрации города. Информацию об этом 8 февраля сообщили в СУ СК по Ростовской области.ПО версии следствия, с 2020 по 2021 год женщина исполняла обязанности главного архитектора Таганрога. Экс-чиновница выдала предпринимателю разрешение на строительство нежилого здания незаконно. Возводить новые здания на земельном участке запрещено, так как он находится в зоне охраны объектов культурного наследия.Вскоре женщину задержали полицейские. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».В СУ СК по Ростовской области сообщили, что суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.