Живой среди мёртвых: житель Дона при жизни установил себе памятник на кладбище





Житель города Донецка Ростовской области установил при жизни себе памятник на кладбище. Могила живого человека появилась на новом городском кладбище.



Настоящий шок испытали местные жители, приехавшие на могилы своих родственников на Красную горку. Среди множества захоронений выделялся огромный памятник. Однако дончан удивил не размер могильного объекта, а отсутствие на нём даты смерти.







Как позже выяснилось, 55-летний местный житель решил заранее позаботиться об уходе в мир иной.

- Мужчина полностью благоустроил будущее место захоронения. Он установил памятник, оградку, площадку выложил плиткой, - рассказала местная жительница.



Сам памятник вышел внушительных размеров. Для монумента горожанин выбрал фотографию, на которой он сидит в большом кресле с бутылкой в руках. Скорее всего, выбор изображения мужчина пожелал оставить за собой.



Столь странный поступок дончанин объяснил достаточно просто. По словам мужчины, у него сложились не очень хорошие отношения с родственниками. Поэтому он не хотел обременять близких обустройством места захоронения и связанными с этим финансовыми затратами.