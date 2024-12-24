В станице Старочеркасской снесли старинный Дом кредитного товарищества

Фото: Яндекс.Карты/ Геннадий Крольман

В Ростовской области в станице Старочеркасской снесли Дом кредитного товарищества со вековой историей. Двухэтажное здание, построенное в начале прошлого столетия, практически сравняли с землей.По словам краеведа Геннадия Крольмана, уничтожение памятника архитектуры проходило под видом «противоаварийных и консервационных мероприятий».- Еще на фотографиях середины прошлого века видно, что второй этаж дома пустовал. Но как-то получилось, что дом простоял так 70 лет, а сильных трещин на стенах я не видел. До нынешнего момента, когда от него остались только обрубки, — сообщил краевед.В апреле 2024 года Дом кредитной организации признали объектом культурного наследия регионального значения. Не исключено, что теперь на месте памятника архитектуры построят какое-нибудь увеселительное заведение.