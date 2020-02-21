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В новочеркасском СИЗО подозреваемого в совершении преступления нашли повешенным

В новочеркасском СИЗО подозреваемого в совершении преступления нашли повешенным
В Новочеркасске в СИЗО подозреваемого в преступлении нашли повешенным. Труп обнаружил сотрудник ФСИН в камере днем 21 февраля. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации портала, во время обхода охранник увидел, что 39-летний Сергей Г. лежит на кровати и не подает признаков жизни. Вокруг его шеи была обмотана рубашка. Сотрудник режимного учреждения тут же сообщил о ЧП руководству изолятора и вызвал медиков.

Прибывшие врачи попытались реанимировать подозреваемого, однако, несмотря на все усилия, спасти его не удалось. Мужчина скончался от механической асфиксии.

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