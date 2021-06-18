В Шахтах женщина написала заявление в прокуратуру о насилии над ее детьми в летнем лагере

В прокуратуру обратилась жительница Шахт Александра Пашкова. Причиной для обращения в правоохранительные органы стало избиение ее детей в школьном лагере.Дело в том, что ее 11-летний сын и 13-летняя дочь отдыхали в детском лагере «Орленок» на побережье Азовского моря. Через несколько дней ребята рассказали родителям, что их там обижают старшие подростки. Со слезами брат и сестра просили маму забрать их домой, чтобы не подвергаться издевательствам.По словам женщины, 8 июня в столовой 16-летний мальчик опрокинул на голову дочери Александры тарелку картошки. Помимо этого, на протяжении нескольких дней он преследовал и запугивал девочку. Однажды он даже придушил ее, да так, что на шее следы остались. Сын шахтинки не избежал участи своей сестры. Он также стал объектом издевательств. Примерно в эти же дни его сильно ударили ногой в грудь, отчего мальчик упал, ударившись головой об асфальт, потерял сознание. Самое страшное, по словам детей, что это происходило на глазах у вожатых. Однако никто не предпринял даже попытки защитить детей.Через шесть дней после начала смены шахтинка забрала детей обратно домой. Мальчика госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи с ушибом мягких тканей шейного отдела позвоночника. У девочки диагностировали гематому шеи и ушиб ступни. При этом руководство лагеря, по мнению Александры, пыталось убедить детей в отсутствии травм и дурной фантазии с их стороны.Александра говорит, что дочь с сыном не первый год ездят в лагеря и всегда возвращались полными сил и эмоций от поездки. Больше в «Орленок» они не поедут.По данным портала DonDay-Шахты, в настоящий момент обращение шахтинки находится на рассмотрении.