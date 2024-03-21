Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Шахтах Ростовской области из водоема вытащили мертвеца

В Шахтах Ростовской области из водоема вытащили мертвеца
В Шахтах Ростовской области из водоема вытащили мертвеца. Труп мужчины выловили в районе поселка Красина днем 21 марта.

Умершим мужчиной оказался пропавший месяц назад Евгений Гулевский. Тело пробыло в воде долгое время и уже начало разлагаться. Что стало причиной его смерти, разбираются специалисты.

Напомним, Евгений ушел из дома 3 февраля. К поискам мужчины подключили полицию, волонтеров и местных жителей. На следующий день после исчезновения полиция нашла его документы. Самого мужчину сразу отыскать не удалось.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.