Фото: Соцсети.

В Шахтах Ростовской области из водоема вытащили мертвеца. Труп мужчины выловили в районе поселка Красина днем 21 марта.Умершим мужчиной оказался пропавший месяц назад Евгений Гулевский. Тело пробыло в воде долгое время и уже начало разлагаться. Что стало причиной его смерти, разбираются специалисты.Напомним, Евгений ушел из дома 3 февраля. К поискам мужчины подключили полицию, волонтеров и местных жителей. На следующий день после исчезновения полиция нашла его документы. Самого мужчину сразу отыскать не удалось.