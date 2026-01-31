Жителей Ростовской области предупредили непогоде на дорогах

Фото: Дондей

Жителей Ростовской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях на дорогах. По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в регионе ожидается сложная метеорологическая обстановка.Ожидается, что выпадет мокрый снег и дождь, а также температура резко понизится. Кроме того, прогнозируется образование гололедицы и ухудшение видимости. Это повышает риск попасть в дорожно-транспортное происшествие.В региональном управлении ГИБДД настоятельно рекомендовали соблюдать правила дорожного движения и по возможности не отправляться в длительные поездки.