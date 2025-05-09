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В Шахтах местные жители жалуются на плачевное состояние дорог



В Шахтах местные жители жалуются на плачевное состояние дорог. Об этом сообщает портал DonDay.

Согласно информации, полученной от местного жителя, дорожное покрытие в окрестностях Северного переезда находится в плачевном состоянии: на всей протяженности наблюдаются многочисленные углубления, асфальт покрыт трещинами и подвергся эрозии. Ямы и выбоины имеют значительную глубину.
В Шахтах местные жители жалуются на плачевное состояние дорог

- Последний ремонт дороги проводился приблизительно два года назад в зимний период, и с тех пор никаких улучшений не наблюдалось, - подчеркивает Александр.

Автомобилисты вынуждены маневрировать, выезжая на встречную полосу, чтобы избежать попадания в глубокие ямы. Местные жители выражают опасения, что в темное время суток существует высокий риск повреждения колес или бампера.


- Настоятельно не рекомендую проезжать здесь ночью, - предостерегает Александр. - Ямы расположены беспорядочно, и их очень много. Большегрузные автомобили часто останавливаются для починки колес, а легковые машины подвергаются еще большему ущербу.

Александр утверждает, что неоднократно повреждал шины на данном участке дороги. Замена одной шины обходится примерно в 13 000 рублей.

На предоставленных фотографиях видно, что в глубоких ямах накапливаются дождевая вода и грязь. Передвижение по данному участку дороги затруднено не только для автотранспорта, но и для пешеходов, которым приходится перешагивать через разрывы в асфальте.
Фото: Donday
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