В Шахтах компания молодых людей спасла мужчину, которому стало плохо на проезжей части

Фото: Ростов ру

Компания молодых людей оказала помощь жителю города Шахты, которому стало плохо на дороге. Инцидент произошнл 30 августа на улице Ионова.Около часа ночи на проезжую часть вышел пошатывающийся мужчина. Он с усилием поднял руку, пытаясь остановить автомобиль. Но никто не затормозил, а ему становилось все хуже. В какой-то момент он согнулся, а затем и вовсе лег на дорогу.Водители продолжали движение по улице, не замечая лежащего человека. Однако одна машина с молодыми людьми остановилась. Из нее вышли несколько парней и девушек. Они быстро перенесли мужчину на тротуар и вызвали скорую помощь.Пока они ждали медиков, молодые люди пытались узнать, что же случилось с мужчиной. Но он не мог внятно ответить на их вопросы. Когда скорая помощь приехала, ребята помогли медикам уложить мужчину на носилки.